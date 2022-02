Gratis frø skal give mere vild natur i kommune

I Horsens Kommune vil de gerne forvandle græsområder til vilde naturområder med blomster, insekter og dyr. Det gør de med en såkaldt frøpulje.

Igen i år opfordrer kommunen til at dyrke den vilde natur, og det gør de med deres frøpulje, som kan søges af foreninger og boligselskaber i kommunen.

- Vi håber, at frøpuljen kan være en løftestang, som får endnu flere foreninger til at tage skridtet og give et areal tilbage til naturen. Selv små arealer tæller, når det kommer til biodiversitet. Som kommune har vi en opgave i at inspirere og motivere, så så mange som muligt får lyst til at bidrage til skabe bedre vilkår for vores planter og insekter, fortæller projektleder Malene Steen Simonsen fra Vild Med Horsens.



Kommunen er med i konkurrencen om at blive kåret til Danmarks Vildeste Kommune, der afgøres i slutningen af 2022. Det er en konkurrence, som Miljøministeriet har sat i gang, hvor 97 ud af 98 kommuner deltager.

I Horsens er der flere projekter i gang, hvor Malene Steen Simonsen blandt andet fremhæver et 50.000 kvadratmeter stort blomsterprojekt ved Bygholm Bakker, en biodiversitetspark og at man har fået 11 biodiversitetsambassadører, der rådgiver erhverv og private om biodiversitet.

- Det er vigtigt, fordi der er mange arter, der er truet i naturen, så vi vil gerne understøtte at have en rig og mangfoldig kultur i Horses Kommune. Der mangler plads til biodiversitet, og derfor prøver vi at finde steder, der kan udnyttes, siger hun.