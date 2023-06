Landskampen bliver spillet torsdag den 12. oktober klokken 21 i Forum Horsens, hvor Danmark møder Kosovo.

Foruden Kosovo er Danmark i kvalifikationspulje med Polen. Slutrunden i 2024 finder sted i Østrig, Ungarn og Schweiz.

I Horsens står vi altid klar med åbne arme, når vi får mulighed for at være vært for store sportsbegivenheder, fortæller Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.