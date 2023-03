Håndværkere i Horsens hentede for 400 år siden træ i Sverige

I mange år har årringsanalyser af træ - de såkaldte dendrokronologiske analyser - gjort det muligt for arkæologer at bestemme gamle trægenstandes alder med stor præcision.



Men når det tømmer, der blev brugt til for eksempel at bygge et hus, blev importeret til Danmark fra et andet land, kan det være svært at bestemme oprindelsesstedet.

I et nyt studie i tidsskriftet Plos One viser lektor Aoife Daly og Alicia Van Ham-Meert fra Københavns Universitet, at analyser af grundstoffet strontium i tømmer kan supplere årringsanalyserne og give et mere detaljeret billede af tømmerets oprindelsessteder.

- Konkret har vi taget prøver af 400 år gammelt tømmer fra tre huse i blandt andet Horsens. Her er godt eksempel på en prøve fra huset Nørregade 12, hvor den dendrokronologiske analyse fejlagtigt viste, at træet var dansk; strontiumsignaturen i træet matchede i stedet en lokalitet i det sydlige Sverige, hvilket viser, at tømmeret er blevet fragtet fra Sydsverige til Horsens og brugt til at bygge huset der, fortæller Aoife Daly i en pressemeddelelsen fra Københavns Universitet.