Han har set livet blive udslettet i fjorden, men borgmesterens nytårstale gav ham nyt håb

- Der har været iltsvind, som det mest dramatiske, og der har været liglagen rundt omkring i fjorden, og det er et tegn på, at der ingen ilt er, og at livet bliver udslettet på det sted. Det har været rigtig ynkeligt at se, og det er på høje tid at gøre noget ved det, siger han.

Det gør både han og mange frivillige allerede, og det har han ikke tænkt sig at stoppe med.

- Jeg er ukuelig optimist, så jeg står op hver dag med henblik på at finde noget, jeg kan bruge mig selv til, og som kan nyttiggøre samfundet for os alle sammen, siger Jan Karnøe.

Et eldorado af liv

Da borgmester Peter Sørensen gik på talerstolen til den årlige nytårstaffel i Horsens, var der både kultur, vækst og så også havmiljø på programmet.

- Vores fjord, hvor smuk den end ser ud, har det helt forfærdeligt på havbunden. Der er ikke særlig meget fisk tilbage, siger Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens Kommune.