Han vil overbevise regeringen om omdiskuteret energikilde - ekspert bakker op

29. okt

På konferencen Powering European Industry på Hotel Alsik mødes europæiske erhvervsfolk for at diskutere løsninger på blandt andet grøn omstilling i industrien.

Hotel Alsik danner i disse dage rammen om den internationale konference Powering European Industry, som Dansk Industri, Danfoss, International Energy Argency og organisationen Business Europe står bag. Her slog Kong Frederik tirsdag vejen forbi, hvor han åbnede konferencen med en tale. - Som ung boede jeg i kaserne her i Sønderborg, hvor jeg klatrede op ad den militære karrierestige. I de år kom energi indefra. - I dag befinder vi os i en situation, hvor energisikkerhed er på spil, hvor efterspørgslen overstiger produktionen, og hvor klimakrisen kræver vores akutte opmærksomhed, sagde kongen blandt andet i sin tale.

Skal holde tale på Alsik ved åbningen af konferencen Powering european industry Foto: Tobias Nicolai

Kongen understregede videre i talen sit håb om, at konferencens deltagere i fællesskab kan tage vigtige skridt mod at løse nogle af disse kriser, som verden i dag står over for. - At bringe politiske beslutningstagere, organisationer og tankeledere sammen med den europæiske industri her i dag, er et vigtigt skridt i den rigtige retning og et bevis på den kollektive vilje til at konfrontere og løse udfordringerne sammen, lød det fra kongen.

Hele talen kan læses på kongehusets hjemmeside. Direktør håber på mindre bureaukrati På talestolen var også Danfoss' administrerende direktør, Kim Fausing. Han talte ligeledes om at løse nogle af de udfordringer, som er oppe i tiden. - Vi kan se, at tingene ikke udvikler sig, som de skal. Vi skal bruge konkurrence til at mindske vores forurening, og det kan samme tid bruges til at vækste virksomheder, lød det fra Danfoss-chefen. Derudover talte Fausing om at effektivisere og aktivere brugen af teknologi i den grønne omstilling. Blandt andet at udnytte varme fra datacentre, hvor han påpegede, at lærer man at bruge varmen herfra, vil man kunne opvarme store områder alene på denne måde.

Kim Fausing, administrerende direktør i Danfoss. Foto: Tobias Nicolai