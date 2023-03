Handel med 140 kilo hash og automatvåben fængsler fem mænd

Ifølge Horsens Folkeblad var der alene i retssal I omkring et dusin betjente posteret tæt på de sigtede, der blev fremstillet fra kl. 9.30. Andre holdt vagt uden for retslokalet, og endelig sørgede betjente på Godsbanegade for god ro og orden uden for bygningen.



En dommer ved Retten i Horsens har varetægtsfængslet fem mænd i foreløbig fire uger i en sag om handel med 140 kilo hash, op til 15 kilo kokain og flere skydevåben, herunder et automatvåben. Det oplyser senioranklager Lise Hebsgaard.

En af mændene er sigtet for have modtaget i alt 140 kilo hash i august 2020 samt to forskellige skydevåben i december samme år. En anden er sigtet for at have modtaget flere kilo kokain og overdraget tre skydevåben, herunder et automatvåben.

De tre sidste er alle sigtet for at have modtaget mellem et og 15 kilo kokain i perioden december 2019 til august 2020 i Østjylland.