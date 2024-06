Handicap kommer i vejen for jobsøgende

Mange af dem søger og har søgt adskillige stillinger, men har haft svært ved at finde et arbejde på grund af et fysisk eller psykisk handicap.

Danske Handicaporganisationer foreslår, at der bliver sat nye initiativer i gang, som skal gøre det lettere for både virksomheder og jobsøgende med handicap at møde hinanden.

Det kan være oplysning og vejledning til virksomhederne, men også krav om at der ansættes personer med handicap.

22-årige Xander Skøtt Thomsen fra Horsens er en af dem, der ville ønske, at det ikke skulle være en kamp at finde et arbejde.