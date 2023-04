Hastigheden sættes ned til 80 km/t efter påske

I de seneste uger har Vejdirektoratet arbejdet i midterrabatten og nødsporet på strækningen mellem afkørsel 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Her har de i løbet af aften- og nattetimerne gjort klar til, at strækningen skal have en ny omgang asfalt.

Efter påske kommer turen så til selve køresporene, hvor den gamle asfalt skrælles af og skiftes ud.

Vejarbejdet foregår i dagtimerne helt frem til sommerferien.

Vejdirektoratet opfordrer trafikanterne til at vise hensyn, sænke farten og holde fokus, når de kører ved vejarbejdet - også selvom vejarbejderne er gået hjem, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.