Helikopter var på vej: Flere voksne sigtet for at gå på Horsens Fjord

Sydøstjyllands Politi måtte i aktion i dag ved Horsens Fjord, da en gruppe voksne mænd havde begivet sig ud på den delvist frosne fjord, skriver de på Twitter.

Men selvom isen er tyk og fjorden frosset til flere steder, så er den ikke sikker at begive sig ud på.

Men det har flere mennesker i dag haft svært ved at forstå, siger vagtchef Steffen Wolf til Horsens Folkeblad.



Blandt andet havde en gruppe voksne mænd begivet sig cirka 300 meter ud på fjorden:



- De var så langt ude, at der var en eftersøgningshelikopter på vej på vingerne for at finde frem til dem. Det er jo fuldstændig tosset, siger vagtchef Steffen Wolf til Horsens Folkeblad.

Det lykkede dog ifølge avisen den tilkaldte politipatruljen at råbe så højt, at mændene hørte det og kom ind på land.

Der vanker bøder

De kan nu se frem til at skulle betale en bøde for at gå ud på isen, da det er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet opfordrer til i opslaget på Twitter, at man orienterer sig på kommunernes hjemmesider, før man begiver sig ud på isen på havet, fjorde og søer.

Her er det Horsens Kommunes anbefalinger.