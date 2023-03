Henning er 88 år gammel - han har dyrket gymnastik i 80 af dem

Året er 1943 og 2. Verdenskrig raser med blodig vildskab. Tyskland er presset på alle fronter og svarer igen med endnu mere vold. Tyskerne overtager magten i det besatte Danmark, og i oktober begynder de at arrestere de danske jøder for at sende dem i døden i Tyskland.

Og lille Henning starter til gymnastik.

- Jeg var ikke ret stor, så jeg måtte starte på et karle-hold (et hold for halvvoksne drenge og unge mænd. red) Jeg fik besked på at holde mig bagest og at holde min mund. Jeg står stadigvæk bagest, men holder ikke længere min mund, siger den 88-årige gymnast.