Her besøger de flittigt biblioteket

I Horsens betragter man det nyindrettede hovedbibliotek som et moderne forsamlingshus med plads til både fællesskab og fordybelse, som har været med til at øge Horsens Kommunes bibliotekers besøgstal med 10 procent.



- Vi glæder os over, at borgerne er begejstrede for det nyindrettede hovedbibliotek, og vi ser frem til at gøre brug af erfaringerne fra nyindretningen af hovedbiblioteket i vores seks filialer rundt omkring i kommunen. Det bliver vores primære udviklingsfokus i 2020, lyder det fra Claus Hagstrøm Hansen, der er biblioteksleder i Horsens Kommune i en pressemeddelelse.



Nye åbningstider med åbent om søndagen og på hverdage fra klokken 7-22, har fået horsensianerne til igen at strømme til biblioteket.



2019 blev ikke blot året, hvor Horsens Kommunes biblioteker satte besøgsrekord. Det blev også det år, hvor horsensianerne lånte flere digitale bøger og lydbøger end nogensinde før.



Mere end 100.000 gange lånte borgerne i Horsens en digital bog eller lydbog i 2019, hvilket er en fremgang på 131 procent. Så selvom borgerne i Horsens Kommune har taget det nyindrettede hovedbibliotek og de udvidede åbningstider til sig, så er de også moderne digitale læsere og lyttere via bibliotekernes digitale tjeneste, eReolen.