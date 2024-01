Her er sprog og hørelse ingen udfordring i arbejdet

Det betyder, at deres produktionsstop bliver kortere, og at de dermed får produceret mere.

Plads til flere

Brian Terkelsen og Bjarne Schultz vil gerne have flere kollegaer, der taler tegnsprog på slagteriet, og der er plads til dem.

- Vi vil meget gerne ansætte dem, hvis de har lyst til at komme og arbejde på slagteriet. Vi har rigtig gode erfaringer med dem, vi har ansat, siger Peder Vejen Madsen.

De opfordrer deres ansatte til at række ud i deres netværk og fortælle andre hørehæmmede om mulighederne på slagteriet.

- Jeg drømmer om, at der kommer flere døve her på arbejdspladsen, men der er mange, som synes, det er et hårdt arbejde. Jeg prøver at sige: 'prøv nu at forsøge måske i en praktikperiode, jeg er sikker på, du nok skal blive glad for det', siger Brian Terkelsen.

- Jeg synes, det kunne være fedt, at der var flere her. Der er 4.000 døve i Danmark og mange arbejdsløse, så jeg vil opfordre flere til at søge her, siger Bjarne Schultz.