Her har børnene siddet ved magten i 30 år

Børnebyrådet i Horsens kan i år fejre 30 års jubilæum, hvor børn og unge fra kommunens skoler i alle årene har været med til at præge den lokale politik.

Det er nok de færreste 13-årige, der uden tøven stiller sig frem foran en stor forsamling af skoleelever, lærere og byrådspolitikere og taler stolt. Men det gør Ellen Lundsby Wessel, for hun har taget opgaven som børneborgmester på sig. - Jeg synes, det er meget sjovt at få indflydelse over de ting og de valg, der bliver taget omkring ungelivet her i Horsens, siger hun.

Ellen Lundsby Wessel vil gerne sætte sit aftryk på kommunen. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Det har kommunes børn haft mulighed for i 30 år, og da den runde dag skulle fejres, betød det, at Ellen Lundsby Wessel sammen med sin vicebørneborgmester Maya Skall skulle på scenen og holde åbningstalen. Børn i demokrati Ellen Lundsby Wessel og Maya Skall har svært ved at samle op på de seneste 30 års arbejde i byrådet, når de begge selv er 13 år. Derfor har deres kontaktperson i børnebyrådet, Anette Buje Henningsen, givet sparring til de to, både inden de skulle på scenen, men også i deres arbejde i børnebyrådet. - Det er rigtig vigtigt at få dem til at interessere sig for, hvad der foregår lokalpolitisk, og hvordan de måske kan være med til at bidrage, hvis de synes, der er nogle ting, der skal ændres, siger hun.

Anette Buje Henningsen hjælper Børnebyrådet, når de har brug for det, men ellers får de lov til at styre mange ting selv. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Meget af det, der fylder i børnebyrådet, handler helt naturligt om skoleområdet, da alle medlemmerne går i 6.-9. klasse, men der er også andre dagsordener. - Jeg går selv op i biodiversitet, og jeg går meget op i fugle i min fritid, så jeg ville gerne have, hvis vi kunne gøre noget for insekt- og dyrelivet her i Horsens. Og så finde ud af, hvordan vi kan hjælpe ordblinde på den mest fair og rigtige måde, siger Ellen Lundsby Wessel om sine mærkesager.

Alle kommunens elevråd var inviteret med til fejringen, der også bød på tre sange fra Sct. Ibs skolekor. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Hun har ikke tænkt sig at sidde i børnebyrådet for at få fri fra de almindelige timer i skolen, hun er der for at komme med sine holdninger. - Jeg tror, jeg kan få en stor indflydelse på biodiversiteten, men jeg tror også, at hjælp til ordblinde er noget, vi kan gøre en forskel på, siger hun.

Politisk indflydelse Der har været mange input fra de forskellige børnebyråd igennem tiden. De har været med til at forme en ungepolitik med mål og krav til det gode børne- og ungeliv i kommunen, og de har også været med til at skabe PlatformK som et samlingssted for unge. - Det er vigtigt at høre de unges stemme, og de får en stemme til at præge politikken her i kommunen. Det har de mulighed for, når de sidder i børnebyrådet, som er et organ, der har mulighed for at påvirke de kommunale beslutninger, der bliver truffet, siger Anette Buje Henningsen, kontaktperson for børnebyrådet.

Børnebyrødderne sidder for et skoleår ad gangen. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD

Kommunens borgmester var også med til fejringen, og han nyder godt af at modtage de unges idéer og inputs. - Hvis det ikke havde battet noget, så havde vi ikke haft det i 30 år, og jeg kan sige med sikkerhed, at mange af de indspark, som børnebyrådet kommer med også bliver implementeret i Horsens Kommune. Der er også engang imellem et børnebyråd, der opdager, at der er nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Men langt de fleste ting omkring mobning, trivsel, fællesskaber, legepladser og venner, som de er kommet med indspark til, har vi faktisk indarbejdet i de politikker, der er på området, siger borgmester Peter Sørensen, (S). Han nævnte også et ældre eksempel, hvor et børnebyråd fik forlænget levetiden på et særligt kunstværk i midtbyen. Vil efterlade et aftryk Det er ikke første gang, Ellen Lundsby Wessel skal dele sine meninger og holdninger, hun kommer nemlig med erfaring fra sit elevråd. Nu har hun så mulighed for at påvirke det voksne byråd. - Jeg vil gerne gøre, så man kan se, at der er blevet gjort en forskel, siger hun.

Ellen Lundsby Wessel og Maya Skall står i spidsen for Børnebyrådet som børneborgmester og vicebørneborgmester. Foto: Emma Rixen Hedegaard, TV SYD