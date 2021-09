Her på en mark står måske løsningen på landbrugets miljøproblemer

Brædstrup er en by i den nordligste del af TV SYDs sendeområde.

Hjem for 3.736 sjæle, hele fire dagligvarebutikker og det store landskendte Hotel Pejsegården.

Og - muligvis - en by, man i fremtiden vil kigge på, og sige: "Det var der. Lige der, at vi for alvorlig fik bugt med landbrugets CO2-udledning".

For i Brædstrup ligger et pyrolyseanlæg - det første af sin slags i hele verden.

Anlægget er bygget for at teste pyrolyse af affald fra landbruget.

Kort fortalt fungerer det på den måde, at man tager eksempelvis kolort eller planterester, smider det ind i et pyrolyseanlæg. Det opvarmer materialet ved høje temperaturer, ud af det kommer biogas- bioolie - og - biokul.



- Vi er sikre på, at vi har fundet en metode til at tage kulstof ud af atmosfæren og lagre det billigt og effektivt, siger direktør Peter Nickelsen, Tiesdal, Give.