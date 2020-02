Hilda Heick solgte ud i genbrugsbutik

Det var især kjoler af den mere farverige slags, som Hilda Heick havde fundet frem fra gemmerne.

Flere af kjolerne har hun båret ved nogle af de mange koncerter med gemalen Keld, men selvom de stadig er i god stand, kniber det efterhånden lidt med størrelsen, erkender Hilda Heick.

- Nu har jeg kigget på dem et par år i skabet, og sagt til mig selv, at i næste måned taber jeg mig. Men det gør jeg jo ikke. Så i stedet for at ærgrer mig over det, synes jeg, det er bedre, at kjolerne går til et godt formål, fortæller Hilda Heick til TV SYD.

Ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp

Grunden til at Hilda Heick sælger sit aflagte tøj i netop Horsens skyldes, at butikken i efteråret vandt en intern konkurrence mellem Folkekirkens Nødhjælps 116 butikker.

Sangerinden fra Keld og Hilda er ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp, og vil gerne slå et slag for mere genbrug.

Mange var fordi for at se nærmere på tøjet. Men størrelsen var ikke altid den rigtige. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

- Jeg håber andre kan få glæde af kjolerne. Pengene de går til arbejdet for verdens fattigste, og da genbrug samtidig mindsker belastningen af klimaet, giver det god mening. siger Hilda Heick.

Lidt i den dyre ende

Kjolerne går dog ikke som varmt brød. For de er lidt i den dyre ende, når de gælder genbrugstøj.

Butikken skal nemlig prissætte kjolerne ud fra hvilket mærke, det er.

- Vi har en bog at gå efter ovre fra København. I den kan vi se den vejledende pris, om tøjet har to, tre eller fire stjerner, fortæller butikschef Alf Jensen.