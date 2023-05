Hjarnø tabte kapløbet i kampen om at blive Årets Ø

Efter at dommerkomitéen bag Årets Ø har voteret, kan øboerne på Omø i Slagelse Kommune nu strække armene sejrrigt i vejret. Omø kan nemlig kalde sig Årets Ø 2023. Med titlen følger en præmiesum på 50.000 kroner, som overrækkes ved en kåringsfest på øen den 10. juni.



De to øvrige finalister i opløbet om prisen som Årets Ø 2023, Fur og Hjarnø, deler andenpladsen og modtager hver 25.000 kroner.



- Vi har besøgt tre meget spændende øer, hvor sammenhold og viljestyrke er en fællesnævner. Det har ikke været let for komitéen at vælge én vinder. Men selvom det har været tæt, så synes vi, at Omø fortjener titlen som Årets Ø 2023," fortæller Mette Ravn, formand for komitéen for partnerskabet Årets Ø.