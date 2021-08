Hjemby fejrer OL-vinder: Guldfest for Anne-Marie Rindom

Spænding i den lokale sejlklub

Anne-Marie Rindom har trådt sine sejlersko i Horsens Sejlklub, hvor hun som syvårig startede sin sejlerkarriere i en lille optimistjolle.

Søndag fulgte klubkammerater, familie og et talstærkt presseopbud med fra sejlklubben, da Rindom sikrede sig guldmedaljen i Tokyo.

- Det er mange års hårdt arbejde, og det er dét her, vi har kæmpet for. Anne-Marie har arbejdet ekstremt hårdt, og det er så fortjent, at vi nu kan hylde hende, fortæller formand for Horsens Sejlklub, Peter Bjerremand Jensen.

Han er én af initiativtagerne til samarbejdet 'Horsens til OL', hvor klubben, byen og det lokale erhvervsliv i en årrække har støttet en række dygtige, lokale sejlere frem mod store resultater.

Alle er velkommen til hyldestfest på Torvet

Horsens Kommune og Horsens Sejlklub er værter ved den lokale hyldestfest på torvet i Horsens på lørdag. Alle interesserede er velkomne til at møde op og fejre Anne-Marie Rindom.