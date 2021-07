Hjemby stolte af Simon Kjær: Det er stort, han er herfra

- Det er fordi, jeg som brugsuddeler er en del af byen og har meget med idrætsforeningen at gøre, så det er helt naturligt, at vi er en del af det her, fortæller han.

Og indtil videre går det meget godt med at fortælle historien om Simon Kjær, synes han.

- Jeg tror, Lund er godt i gang med at blive kendt for, at Simon Kjær er herfra. Jeg er ikke sikker på, Lund nogensinde har fået så meget omtale som i disse dage, siger Jacob Nielsen.