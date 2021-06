Hjemstavnen hylder Simon Kjær: Han er en virkelig god dreng

Mens byen har talt om Simon Kjær, har han selv holdt kortene tæt ind til kroppen efter lørdagens hændelse. Men i dag brød han tavsheden med et opslag på Twitter, hvor han skriver, at det er et chok, der vil sidde i ham for altid. At det vigtigste er, at Christian Eriksen er okay, og at han er stolt over den måde, holdet agerede på.