Horsens-angriber skifter til klub i krigshærget land

Han skal nemlig repræsentere SC Chernomorets det næste års tid på en lejeaftale, der også indeholder en købsoption. Det skriver AC Horsens i en pressemeddelelse.



- Der er opstået en god mulighed, som Samson Iyede meget gerne vil forfølge, og det vil vi ikke stå i vejen for. Efter halvandet år uden fast spilletid vil det være bedst for hans udvikling at skifte til en klub, hvor der er kortere vej til spilletid, og nu får han en god mulighed for at genstarte karrieren, fortæller sports- og talentchef Niels Erik Søndergård.