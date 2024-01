Horsens bokser årets Olympiske Håb

– At vinde denne pris betyder meget for mig. Det er øjeblikke som dette, der giver mig motivation til at træne endnu hårdere. Nu er mit blik rettet mod OL, hvor jeg håber på at tage en medalje med hjem, siger Nikolai Terteryan i en pressemeddelelse.



I øjeblikket er Nikolai Terteryan en af Europas topboksere og har vundet en guldmedalje ved European Games i juli i 2023, hvor hans talent og potentiale for alvor blev cementeret.

Nikolai Terteryan har allerede sikret sin plads ved de Olympiske Lege i 2024 i Paris, hvilket gør ham til den første danske bokser i 12 år, der har kvalificeret sig til OL. Han anses for en potentiel medaljevinder ved OL 2024.

Som 'BESTSELLERs Olympiske Håb 2023' modtager Nikolai Terteryan en pengepræmie på DKK 100.000 og et tøjsponsorat på DKK 25.000, som skal hjælpe ham på vejen mod at opfylde sine olympiske drømme.



– Prisen vil give mig et pusterum og ro i sindet, så jeg kan fokusere på det, der er vigtigt, siger Nikolai Terteryan.