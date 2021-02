Horsens-borgmester sygemeldt med rygproblemer

Borgmester Peter Sørensen har gennem en længere periode haft rygproblemer, der løbende er blevet forværret. Det kalder nu på mere tilbundsgående undersøgelser samt behandling og genoptræning, og det betyder, at Peter Sørensen i en periode på minimum to måneder fra torsdag vil være sygemeldt.



Derfor er der indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde fredag den 5. februar, hvor der indkaldes suppleant for Peter Sørensen, og hvor byrådet skal pege på en fungerende borgmester for perioden.

- Jeg er meget bevidst om det enorme ansvar, man har som borgmester, der kræver en stor og fokuseret arbejdsindsats. Derfor er jeg glad for, at byrådet nu kommer til at pege på en fungerende borgmester, der kan varetage opgaven, mens jeg er sygemeldt og får helt styr på min ryg, siger Peter Sørensen i pressemeddelelse.

Ifølge styrelsesloven sker valg af fungerende borgmester efter flertalsvalg i byrådet. Valget har virkning for hele fraværsperioden.