Horsens er færdige i Superligaen

Det ene point i Horsens var nok for Lyngby, da AaB tabte deres kamp mod Silkeborg.

Den enorme betydning, som kampen mellem Horsens og Lyngby havde for begge hold, var tydelig at aflæse, for spillet virkede i lange perioder forkrampet og forsigtigt. Samtidig havde holdene et stort defensivt fokus.

De første 45 minutter var meget tætte og bød kun på et enkelt målforsøg inden for rammen.