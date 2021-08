Horsens fejrede Rindoms guldmedalje: - Jeg har altid set lidt op til hende

Hele Horsens var inviteret til guldfest og gratis isbåde, da bysbarnet og guldmedaljevinderen Anne-Marie Rindom i dag var tilbage i Horsens.

For under en uge siden vandt sejleren Anne-Marie Rindom Danmarks første guldmedalje ved OL i Tokyo, da hun vandt finalen i laser radial-klassen. I går landede hun i Danmark, og i dag blev hun fejret på torvet i Horsens.

En af dem, der mødte op, var Astrid Kjærskov Elnegaard, der sejler i Horsens Sejlklub. Og hun så frem til at sige tillykke til sit store idol.

- Jeg har altid set lidt op til hende, så det er rigtig stort, at hun har vundet OL-guld, fortæller hun.

Et forbillede for de unge

Astrid Kjærskov Elnegaard startede til sejlads i 2016 – samme år som Anne-Marie Rinddom vandt bronze ved OL i Rio de Janeiro. Astrid sejler lige nu optimistjolle, men hun drømmer om at komme over i laser radial-klassen.

- Jeg har overvejet et stykke tid, om jeg skal sejle laser radial, men især efter Anne-Marie har vundet OL-guld, så får man lidt ekstra kampgejst for at sejle den, siger hun.

Astrid Kjærskov Elnegaard sagde i dag tillykke til Anne-Marie Rindom, som kvitterede med en autograf.

Til TV SYD forklarer Anne-Marie Rindom, at det hjalp hende i finalen, at hun er et forbillede for andre.

- Jeg føler mig utrolig beæret over at være et forbillede for unge mennesker. Da jeg gik ind til medal-race, blev jeg enig med min mentaltræner om ikke kun at have fokus på at vinde OL men også at have fokus på, hvor stort et forbillede jeg kunne være for alle de børn, der sad der hjemme og så med. Det gav en indre ro, for der er noget større end det at skulle vinde guldmedaljen.