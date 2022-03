Horsens IC om Iffe: - Vi er stolte over at have haft ham i klubben

I stedet for at tage et for stort skridt har han hele tiden taget små, men sikre skridt.

- Efter et år hos os kunne han have taget videre, men han blev hos os for at tage den rigtige vej i sin udvikling. Han tog til den næstbedste spanske række efter os. Han har haft en karriereplanlægning, hvor udvikling hele tiden har stået før penge.



Og det er noget, som Lundberg høster frugterne af nu. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før han får sin debut i verdens bedste liga.