Horsens-keramikeren krævede 40 millioner i erstatning for plagiat i den langvarige, juridiske strid med Christian Bitz. Søgsmålet gik på, at Bitz’ virksomhed F & H A/S har krænket ophavsretten til stel produceret i Christian Bitz' navn, selvom designet var en kopi af Kasper Würtz'.