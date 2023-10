Horsens-læge nomineret til årets leder

Det har Lederne i dag løftet sløret for. Prisen uddeles i år for 22. gang, og cheflægen på afdelingen for Kvindesygdomme, Fertilitet og Fødsler på Horsens Regionshospital er i selskab med tre andre ledere Jakob Riis (CEO i Falck), Jens Bjørn Andersen (Adm. Direktør, DSV) og Katrine Winding (direktør i Erhvervsstyrelsen) om titlen, der uddeles den 14. november.



Juryens motivation for at nominere Marie Storkholm er, at “hun har skabt bemærkelsesværdig arbejdsglæde, faglig stolthed og trivsel i en branche, der er under hårdt pres med mangel på arbejdskraft og økonomiske sparerunder”, hedder det i en pressemeddelelse fra Lederne.