Horsens opsiger sportschef ovenpå skuffende resultater

Kristian Nielsen vil være fungerende sportschef såvel som administrerende direktør, lyder det i pressemeddelelsen.



- Det er med dyb beklagelse, at vi i dag meddeler, at vi stopper samarbejdet med vores sportschef Niels Erik Søndergård. Niels Erik har været i AC Horsens siden september 2020, og vi er taknemmelige for alt det hårde arbejde, han har lagt i sin tid i klubben, siger Kristian Nielsen.

Skuffende resultater i landets næstbedste fodboldrække er årsagen til fyringen.

- Vi træffer denne beslutning efter nogle ugers nøje overvejelser, hvor vi til sidst konkluderede, at en øjeblikkelig syvendeplads i NordicBet Ligaen ikke er acceptabelt ovenpå sidste års deltagelse i Superligaen, og klubbens fans og sponsorer fortjener bedre, forklarer Nielsen.