Horsens på den anden ende for Harry Styles

En af dem, der skal med er Laura Pateau, 22 år og fra Horsens. Hendes værelse er fyldt med Harry Styles memorabilia.

- For mig er han den ultimative glæde, den, der altid trækker mig tilbage, når jeg har det dårligt. Har jeg en dårlig dag, trækker jeg i Harry Styles-T-shirten og så skruer jeg helt op for hans musik, siger Laura på ungpigeværelset.



Foreningen Horsens and Friends mener at vide, at der kommer gæster fra 60 lande til koncerten, der er den første på en lang turne for den 29-årige stjerne.