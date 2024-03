Horsens sætter sig selv i svær position efter pointdeler med bundhold

Horsens' Marinus Larsen gav ellers gæsterne et godt udgangspunkt, da midtbanespilleren scorede til 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Sejrschancerne blev også forøget, da Næstveds Christian Enemark otte minutter senere modtog sit andet gule kort og blev smidt ud af kampen.

Trods 40 minutter i overtal og en føring på 1-0 kunne horsensianerne ikke holde sejrskursen.

Det betyder også, at AC Horsens får det umådeligt svært med at sikre en top 6-plads og dermed være med i spil om oprykningspladserne til Superligaen.

AC Horsens skal vinde sine to sidste kampe, mens hverken Hobro IK eller Kolding IF må få så meget som ét point. I så fald skal holdenes målscorere afgøre, hvilke af de tre klubber, der kommer til at træde ind i henholdsvis oprykning- og nedrykningsspillet.

Dertil kommer, at Hillerød heller ikke må lave mere end fire point i deres resterende kampe for at holde Horsens' chancer i live. Med andre ord: Det er tæt på usandsynligt, at AC Horsens ender i top 6.