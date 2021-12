Horsens-sejler nærmer sig fornem titel

Først var de femten nominerede atleter til titlen som Årets Sportsnavn i Danmark. Nu er feltet indskrænket til tre atleter, og Horsenssejleren Anne-Marie Rindom er én af dem.



Det afslører Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, der i fællesskab uddeler Danmarks fornemmeste idrætspris.

- Der er mange store sportsøjeblikke at huske tilbage på i 2021. Et af dem, der står allerklarest for mig, er det drama, der udspillede sig på vandet ved Enoshima, hvor Anne-Marie Rindom og alle os, der fulgte med, måtte igennem hele følelsesregisteret, før hun til sidst fuldt fortjent kunne stå med OL-guldmedaljen om halsen. Anne-Marie har i en årrække domineret Laser Radial-klassen, og OL-guldet var det eneste, der manglede i samlingen. Udover at være en fantastisk atlet er Anne-Marie en god rollemodel, og det er fuldt fortjent, at hun er en af de tre sidste nominerede til prisen som Årets Sportsnavn i 2021, siger Lars Krarup, formand for Team Danmark, i en pressemeddelelse.