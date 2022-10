Horsens skruer ned for julebelysningen

Kommunen, cityforeningen og bytorvet er blandt andet enige om, at den udendørs julebelysning kun vil være tændt mellem kl. 16-22 frem for hele døgnet.



De enkelte butikker opfordres også til at tænke i alternativer til den elektriske juleudsmykning i år.

- I lyset af den nuværende situation er vi alle nødt til at tage ansvar og ændre på vores vaner for at spare på strømmen. Julebelysningen har altid været en vigtig tradition, som også har stor betydning for butikkerne, siger Bjarke Butt Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

Tidligere har Horsens Kommune skruet ned for vandtemperaturen i svømmehaller, lukket sauna og droppet skøjtebane.