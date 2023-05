AC Horsens havde ellers chancen for at tage et afgørende skridt i kampen om overlevelse mod deres nærmeste forfølger, men det var hjemmeholdet fra Aalborg, der allerede fra starten af kampen satte sig på begivenhederne.

Med resultatet er der kun ét point ned til netop AaB under stregen for AC Horsens i den tætte nedrykningskamp. Der resterer nu fire runder af 3F Superligaen for de to hold.