Horsens-træner erkender: Bedre pointhøst end forventet

- Set ud fra de forventninger, der er til os, og de forudsætninger, vi har, så er det flot, at vi ligger lige midt i det hele. Indimellem skal man kunne præstere mere, end folk forventer. Vi har chancen for at jagte noget rigtig sjovt i foråret.

- Viborg FF havde sidste sæson 20 point efter 17 runder og ender med at spille europæiske kampe her i efteråret. Vi ligger bedre, end de gjorde for et år siden. Det siger sig selv, at det kan vi godt være bekendt, siger Jens Berthel Askou.