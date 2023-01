Horsens vil holde på pigerne

Det er takket være en stor opbakning fra Hede Nielsen Fond, Familien Hansens Fond, Insero Horsens samt lokale sponsorer, at klubben nu kan løfte niveauet og søge om en licens til pigeholdet.



Klubben skal søge om licensen, men vurderer, at der er en god chance.



- Der er en overvejende sandsynlighed for, at vi kan få en licens. Vi står meget stærkere, end vi gjorde for to år siden, hvor vi også søgte en licens. Jeg håber og drømmer om det, men der er mange dygtige klubber, siger talentchef i FC Horsens, Jeppe Svenning.