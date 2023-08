Horsensianer sælger ud af stort samleobjekt

Hobbyen begyndte for hende gennem arbejdet.

- Jeg har i mange år arbejdet ved et engrosfirma og siddet med varer, der var gået i stykker, siger hun til TV2 Østjylland som forklaring på, hvordan hun har samlet de mange små plastikæg.

For nyligt flyttede Gerda Andersen fra hus til lejlighed, og så var det på tide, at hendes tusindvis af figurer skulle have et nyt hjem. Hun har solgt 3850 figurer indtil videre.

- Jeg ville se, om der ikke var nogle børn, der kunne få glæde af dem. Jeg satte 3850 æg til salg. Nogle har købt ti, andre har købt 20, og en enkelt har købt 200. Nogle af dem, der har købt, har også spurgt, om jeg har spist chokoladen, men jeg har aldrig spist det, siger Gerda Andersen.