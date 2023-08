Sygdommen kunne undgås, hvis det blev opdaget efter et lægebesøg i 2015. Først fire år efter besøgte hun lægen igen. Ventetiden har betydet, at hun nu skal leve med et ar i ansigtet resten af livet.



Det får hende nu til at opfordre andre til at gå til lægen hurtigere.

- Hvis man har en mavefornemmelse af, at der er noget galt, så synes jeg, at man som sundhedsprofessionel skylder at lytte, siger hun.