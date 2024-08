Horsensianer vinder lokalt rally-løb for ottende gang

Det var at blive kastet for løverne

Sønderjyske har blot scoret et enkelt mål i sæsonen, og derfor kan der blive brug for Qamilis kvaliteter, der viste sig at være målfarlig for et ellers målfattigt Hvidovre-mandskab sidste sæson.

- Det var at blive kastet for løverne. Det har været hektiske 48 timer, men jeg er glad for at komme i gang, siger Lirim Qamili til TV 2 Sport efter søndagens kamp.

Her blev han nærmest bogstaveligt talt kastet for løverne mod FC København.

Cheftræner Thomas Nørgaard behøvede tydeligvis heller ikke mere end et træningspas fra sin nye spiller, før han var fortrøstningsfuld ved at sende ham på banen på trods af den minimale tid i klubben.

- Vi kunne ligeså godt trække splinten ud, for vi syntes, at han passede ind til det behov, vi havde ude på siden. Vi startede med at løbe dybt centralt, men ændrede i anden halvleg til, at vi gerne ville løbe ude fra vores siderum, og det passede Lirim godt ind i, siger han.

Lirim Qamili havde ikke selv regnet med at skulle i aktion så hurtigt.

- Det kan man ikke sige, og det er jo ikke mig, som står for, hvem der kommer ind. Men jeg havde meldt mig klar til at spille, og det er det, jeg har givet udtryk for. At det blev til debut i dag, er jeg rigtig glad for, siger debutanten.

Kan godt lide lyseblå

Lirim Qamili har underskrevet en treårig aftale med Sønderjyske. Muligheden for igen at spille Superliga var en af årsagerne til at flytte fra den københavnske Vestegn.

- Det er da selvfølgelig en del af det. Sådan en kulisse i dag er jo fremragende at være en del af. Som fodboldspiller er det det, man hungrer efter, men jeg har også set, hvilken udvikling Sønderjyske har været i, og det er en klub med superliganiveau- og faciliteter, siger han.