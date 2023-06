Derfor har Horsens Havn haft besøg af båden M/S Anton, der inviterer alle indenfor til en rundvisning, et kig med undervandsdrone og rørebassiner.

Formålet er at videreformidle viden om området, som dagens gæster blandt andet oplevede ved at møde de mange krabber, som har gode forudsætninger for at leve i fjorden, hvis der hverken er mange torsk eller ilt.

Besøget er en del af festugen Horsens Holder, som ellers byder på blandt andet musik, kunst og foredrag.