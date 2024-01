Horsensiansk bøfsandwich kåret til Danmarks bedste - igen

Et samarbejde med kunsten

Café Ella deler adresse med Horsens Kunstmuseum, der også har mærket den store efterspørgsel på det brune guld.

- Det har haft en temmelig stor betydning, for vi har set mennesker, som traditionelt set ikke ville vælge at gå på kunstmuseum, men som er kommet her, fordi vi har haft Danmarks Bedste Bøfsandwich, siger museumsleder Claus Hagedorn-Olsen.

De har fordoblet antallet af gæster fra 2022 til 2023, og selvom de ikke regner med at fordoble endnu engang, så står de alligevel klar til flere besøgende.

- Vi håber, vi fastholder det nogenlunde. Der har været et betydeligt større tryk på museet, men vi er omstillingsparate, så vi har taget det med et stort smil og glæder os til at tage det med et stort smil fremadrettet, siger han.

Alle gode gange tre

Det er sket to gange før, at Danmarks Bedste Bøfsandwich er blevet uddelt til samme restaurant to år i træk, men ingen har modtaget den tre gange.

- Hvem får det første hattrick, og er det nødvendigvis i streg eller ikke? Det vil tiden vise. Men vi hylder den bedste bøfsandwich, uanset om det er på Café Ella i 2024 eller et andet sted, siger formand Lasse H. Görlitz, der allerede nu glæder sig til at komme på brun mission rundt i landet.