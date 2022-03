Horsenssejler melder klar til ny jagt på OL-guld

Den horsensianske sejlsportsstjerne Anne-Marie Rindom har sat kursen mod mere olympisk metal.

Efter en tænkepause meddeler Rindom, at hun også vil jagte medaljer ved OL i Paris i 2024.

Hun vil fortsat konkurrere i Laser Radial, oplyser hun i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

- For at være helt ærlig, så har jeg aldrig tænkt, at jeg ikke skulle sejle laserjolle igen. Men jeg har også haft brug for en pause, hvor jeg har kunnet mærke efter, om jeg virkelig savnede det så meget, som jeg troede, jeg ville gøre - og det gør jeg, siger Anne-Marie Rindom.

Hun er blandt andet drevet af den hårde konkurrence i bådklassen.

- Der er enormt mange dygtige sejlere, og hele top-10 fra OL har valgt at fortsætte.

- Det bliver i den grad ikke en dans på roser, og det bliver ikke nemt at være med i toppen

- Men vi har nogle ret gode metoder og et rigtig godt Laser Radial-hold i Danmark, som hjælper hinanden til at blive rigtig dygtige. Jeg føler derfor, at vi har alle de ting, der skal til, siger Anne-Marie Rindom.

Den første målsætning er at gøre det godt ved næste års VM i Holland. Det er her, der står nationspladser til OL på spil.