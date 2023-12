Hospital blev igen ramt af strømafbrydelse

- Vi har et backupbatteri, der sørger for, at operationstuer og den intensive afdeling ikke mister strømmen under en strømafbrydelse. Vi kalder det en UPS. Unbreakable Power Supply. Den kan klare 15 minutter helt uden strøm, siger René Mørch Kjellerup.



Det er ikke første gang, at hospitalet oplever at strømmen forsvinder. For halvanden år siden røg strømmen også. Og inden da tre gange på et enkelt år.

- Det sker lidt for ofte, synes jeg. Det holder os da på tæerne, fortæller den tekniske chef.