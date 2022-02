Hunde aflivet efter angreb på 10-årig

En 10-årig dreng blev torsdag den 3. februar angrebet af tre hunde, som blev luftet af deres ejer uden snor på nogle boldbaner i Rask Mølle.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad oplyser Sydøstjyllands Politi nu, at de to rottweilere og en rottweiler/labrador krydsning i dag er blevet aflivet

Drengen blev væltet omkuld af hundene og prøvede at forsvare sig. Det var hundenes kvindelige ejer, der kom hen til drengen og fik ham fri fra hundene.

Politiet har tidligere oplyst, at drengen efterfølgende måtte behandles for otte bid rundt over det meste af kroppen, og at han er rystet over oplevelsen.

Kvinden er efterfølgende blevet sigtet for overtrædelse af hundeloven.