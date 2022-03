I dag optræder Tatyana og andre ukrainere for deres hjemland: - Vores hjerter er knust, men musikken giver håb

- Det er et unikt projekt, fordi alle, der synger og spiller, er fra Ukraine. Vi står sammen her, og vi holder af hinanden, og vi er her for at gøre en forskel for vores land, siger Tatyana Larsson.

Tatyana Larsson er pianist, dansk gift og kom til Danmark for tre år siden. Meget af hendes familie er stadig i det krigsramte Ukraine, heriblandt hendes to børn og hendes mor.

Begge børn er flygtet vestpå væk fra krigen, og sønnen Sasha er indrulleret i den ukrainske hær. Derfor føler Tatyana også, det er vigtigt at gøre noget på trods af, at hun er langt fra krigen. Og her betyder den ukrainske støttekoncert noget særligt.

- Der bliver lavet mange støttekoncerter med mange danske musikere, og det er også fantastisk, at den danske kultur står samme med Ukraine, men vi vil gerne vise vores smukke sange, vores smukke digte og spille musik, som man kan mærke sammen med os, siger hun.

Krigsflygtninge står sammen i koret

Bekymringerne er mange, når man hver dag kan se ny ødelæggelse og tragedier fra krigen, og det samtidig er svært at få kontakt til familiemedlemmerne i landet. Men det nytter ikke noget at sidde og græde. I stedet gælder det om at bruge sin energi på noget meningsfuldt, fortæller Tatyana.

- I den her tragiske tid giver musikken håb. Det hjælper på sjælen, fordi vores hjerter er knust lige nu, og med musikken kan vi finde lys i den mørke tid, siger hun.