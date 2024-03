I Horsens bliver markant flere pensionister på arbejdsmarkedet

Så mange seniorer i alderen 65 år og ældre har fortsat en tilknytning til arbejdsmarkedet i Horsens Kommune. Det er en markant stigning siden 2010, hvor tallet lå på 19 procent.

Det skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Årsagen til opgangen skal findes i flere faktorer, hvor virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft må anses som én af de primære.

- Med mere end 30 procent faglært arbejdskraft, hvoraf en del har eller har haft hårdt fysisk arbejde, er det ikke givet, at vi skulle have mange seniorer i arbejde i Horsens Kommune. Men flere seniorer vil gerne bidrage, og det er virkelig værdifuldt, fordi de har en hel masse erfaring, samtidig med at vi har brug for arbejdskraften i vores virksomheder, siger borgmester Peter Sørensen (S).



Ny lovgivning har sikret, at seniorer ikke længe bliver modregnet i folkepensionen, hvis de selv, en ægtefælle eller samlever har arbejdsindkomst. Omkring 100.000 borgere ventes af få gavn af de nye regler på landsplan.