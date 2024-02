Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Torsdag morgen havde gerningsmanden skaffet sig adgang til villaen ved at smadre vinduet i en kælderdør. Det var på denne adresse, at politiet anholdt den 32-årige mand.

Derudover er manden blevet sigtet for at begå et andet indbrud i Horsens natten til den 15. februar. Den 32-årige blev torsdag eftermiddag klokken 14 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens.