Indbrudstyve varetægtsfængslet for tyverier til hundredtusindvis af kroner

De to mænd blev tirsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene, der er henholdsvis 22 og 29 år, er sigtet for at have begået en række indbrud i både private hjem, sommerhuse, samt at have stjålet designmøbler og lamper fra en møbelforretning i Horsens til en værdi af ikke under 500.000 kroner. De er desuden sigtet for brugstyveri af en trailer.

- Vi har set en stigning i antallet af indbrud i private hjem på det seneste, og derfor har vi i kredsen også et særligt fokus på netop indbrudsområdet, hvor vi tager alle de nødvendige efterforskningsskridt for at fange de formodede gerningsmænd, siger vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen.

I forbindelse med anholdelserne foretog politiet også flere ransagninger, hvor der blev fundet et stort antal designmøbler og ure.

Ved grundlovsforhøret tirsdag blev de to mænd varetægtsfængslet i fire uger. De nægter sig begge skyldige.

Sydøstjyllands Politis efterforsker fortsat sagen.