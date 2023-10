Indsat krænket af fængselsbetjente i Enner Mark

Manden, som har lagt sag an mod Danmark, anerkender, at han havde ødelagt sin madras, men fastholder også, at han forholdt sig passivt, da fængselsbetjentene kom ind i hans celle.

Efter hans forklaring skulle han også være blevet bevidstløs som følge af pebersprayen, hvorefter han blev trukket til den sikrede celle.

Politisagen mod fængselsbetjentene blev nedlagt i januar 2018. Man hæftede sig ved, at parternes udsagn var modstridende, at manden havde nægtet at blive tilset af fængselslægen, at der ingen videooptagelse var af hændelsen, og at ingen andre var vidner til, hvad der skete i observationscellen.