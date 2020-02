Industrimuseet overdænget af danskernes Puch Maxi-historier

Måske har din mor, far, onkel, tante eller kammerat på den anden side af hækken haft en.

Den lille østrigske knallert med eller uden kickstarter har transporteret flere generationer af danskere rundt. Fra teenageren med bajerposen på styret på vej til halbal, til havnearbejderen med termokanden liggende i den grønne mælkekasse.

Puch Maxien har haft mange roller, men hvor stort et indtryk, den har sat hos danskerne, kom bag på Danmarks Industrimuseum i Horsens, da de for en måned siden efterspurgte billeder og historier om knallerten fra danskernes fortid.

- Det vælter ind med mails. Efter jeg havde fået de første 200 billeder, brød min mailboks sammen. Så lige nu kan jeg ikke få adgang til dem, så jeg kan få skrevet tak til folk, siger museumsinspektør David Olsen til TV SYD.

Museumsinspektør David Olsen viser nogle af de over 1000 billeder, museet har modtaget fra danske Puch Maxi-kører. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Museet regnede selv med at modtage et par hundrede billeder, men billedstrømmen fortsatte til over 1400 billeder.

I dag blev en del af de mange historier fortalt, da museet åbnede udstillingen Børnenes Knallertværksted.

Her har besøgende mulighed for at skille en 3D-printet model af en Puch Maxi-motor ad og samle den igen.

- Den er sat sammen med magneter. Den kan give folk et ordforråd, så man får afmystificeret motorer, i stedet for at vi skal stå ved en stor dieselmotor eller en dampmaskine. Det bliver så abstrakt, men det her med selv at pille virker bare, siger museumsinspektør David Olsen til TV SYD.

Museumsinspektør David Olsen skiller en Puch Maxi-motor ad sammen med en af museets små gæster. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

En af dem, som selv havde indsendt billeder og ungdomsminder fra sin tid på Puch Maxien er Lotte Krogh fra Stenlille.

- Jeg så opslaget på Facebook, og jeg vidste lige, hvor jeg havde billeder, siger Lotte Krogh, som fik sin røde Puch Maxi i 15-års fødselsdagsgave.

- Det har været en vigtig tid i ens liv. Selvom det måske kun er to år, så føler man, at hele ens ungdom har drejet sig om at komme ud og køre på knallert.

Lotte Krogh fandt hurtigt et billede fra hendes 15-års fødselsdag, hvor hun fik en rød Puch Maxi. Foto: Privatfoto

Billedet af Lotte iført røde træsko på sin røde Puch er en del af udstillingen.

Lørdag blev museet også besøgt af en flok entusiastiske knallert-bøller. Puch Maxi-klubben Rævehalerne fra Horsens havde lagt vejen forbi med deres egne knallerter.

Heldigvis kunne Lotte Krogh tage en tur på en rød Puch, som den hun selv havde haft.

Lotte Krogh fik mulighed for at genopleve sin ungdomsfrihed med en rød Puch Maxi magen til sin egen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

- Jeg tror ikke, jeg har siddet på en, siden jeg var 17 år, smiler hun, mens hun kørte en tur foran museet.

- Det er virkelig ren nostalgi, det her. Det er skønt, at de er kommet igen. Man stopper jo helt op, når man møder dem med en grøn arla-kasse bagpå.

Børnenes Knallertværksted har åbent frem til den 16 februar.