Massetest: Ingen smittede på slagterierne i Horsens og Blans

I fredags havde Danish Crown i samarbejde med Region Midtjylland og Region Syddanmark samt en privat aktør arrangeret mulighed for test af alle medarbejderne i Horsens og Blans.

Svarene på de mange test forelå i løbet af søndagen, og det var med gode nyheder. Alle tests var negative, undtagen to, som blev meldt som fejltest. Begge medarbejdere møder ikke på arbejde, før de har fået svar på en ny test.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet, da det viser, at der er godt styr på håndteringen af covid-19, og at vores forbyggende arbejde virker, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork i en pressemeddelelse.

Meningen med testningen af medarbejderne i Horsens og Blans var blandt andet at danne et grundlag for en overordnet teststrategi i Danish Crown-koncernen.

- Nu hvor resultaterne er tikket ind, begynder arbejdet med et lægge en udførlig teststrategi for de resterende områder i koncernen, så vi gør det på den mest effektive måde i fremtiden, siger Per Laursen.

På Danish Crowns slagteri i Ringsted har et stort antal medarbejdere vist sig at være smittede med corona. Det fik Danish Crown til at tage temperaturen på alle medarbejdere, når de de mødte ind på job.